به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،طی مراسمی در روز جمعه ۲۲ آبان همزمان با تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در سراسر کشور، پیکر چهار شهید گمنام نیز با حضور پرشور مردم ارومیه از خیابان شهید سلیمانی به سمت میدان انقلاب تشییع شد.

نماز بر پیکر این شهدای گمنام با حضور گسترده مردم در میدان انقلاب ارومیه اقامه شد.

آذربایجان غربی از روز شنبه ۱۶ آبان میزبان این شهدا بود و پیکرهای مطهر این شهدای والامقام در قالب برنامه استانی «میثاق با شهدا» تا امروز در نقاط مختلف استان میهمان مردم شهرهای مختلف بودند.