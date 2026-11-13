نماز جمعه کرمان امروز؛ با محوریت تقوا، گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، تبیین ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) و تحولات سیاسی روز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی نمیانده ولی فقیه در استان گفت: «این روزها فضای استان و کشور پر از عطر شهداست؛ شهدای گمنامی که شهرت جهانی دارند اما نام و نشانی از خود باقی نگذاشتند، چرا که با تمام وجود فداکاری کردند تا گمنام بمانند.

امام جمعه کرمان با اشاره به تشییع ۱۷ شهید گمنام در شهرستان‌های مختلف استان و استقبال بی‌نظیر مردم افزود: «این شهدا به ائمه معصومین (ع) اقتدا کرده و مکتبشان فاطمی است.»

نماینده ولی فقیه در استان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) به تبیین فضایل آن حضرت پرداخت و اظهار کرد: «فاطمه (س) تجلی اندیشه درست، عمل درست و موضع راست و درست در تاریخ است.

خطیب جمعه کرمان به جنایات ظالمان تاریخ در فلسطین اشاره کرد و با ستایش مقاومت مظلومانه و غیورانه مردم فلسطین گفت: «فلسطینی‌ها منزلگاه شهادت را بالا بردند.» وی همچنین مقاومت و پایداری مردم در عرصه‌های مختلف را ستود و بر استمرار این مسیر تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی در تحلیل تحولات بین‌المللی و انتخابات ایالات متحده آمریکا تصریح کرد: «اینکه کدام حزب پیروز یا شکست بخورد فرقی نمی‌کند؛ پرونده هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات سیاه است و فرقی به حال ملت ایران ندارد، لذا مردم عزیز باید مراقبت بیشتری داشته باشند.»

وی با اشاره به تحرکات دیپلماتیک و سفر دیپلمات‌ها به کشورمان گفت: «خط و سیر آن‌ها مشخص است، اما مسئولان کشور با زیرکی مسائل را رصد می‌کنند. ما راهی غیر از تقویت بازدارندگی نداریم؛ ما اهل منطقیم اما دشمن منطق نمی‌فهمد.»

نماینده ولی فقیه در استان در پایان با تأکید بر لزوم حفظ وحدت و همدلی خاطرنشان کرد: « دشمن خواب ببیند که بتواند بین ملت ما تفرقه ایجاد کند. ما با انسجام، وحدت و همدلی پای آرمان‌های شهدا می‌ایستیم و قاطعانه از رهبری معظم انقلاب دفاع می‌کنیم.»