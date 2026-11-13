۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، برای تامین منابع مالیبا هدف حفاظت، مرمت و صیانت از دو پایگاه میراث‌جهانی تخت‌جمشید و پاسارگاد اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، فصل تازه‌ای از تامین منابع مالی برای حفاظت، مرمت و صیانت از دو پایگاه میراث‌جهانی تخت‌جمشید و پاسارگاد گشوده شد.

بهزاد مریدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، با تاکید بر ضرورت تامین منابع مالی پایدار برای حفاظت از میراث تاریخی و تمدنی کشور، گفت: صیانت از آثار تاریخی و محوطه‌های ارزشمند میراث‌جهانی، مستلزم بهره‌گیری از سازوکار‌های نوین تأمین مالی و ظرفیت‌های اعتباری پایدار است و طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزار‌های مؤثر، نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و پیشبرد برنامه‌های مرمتی ایفا کند.

او افزود: در همین چارچوب و با استفاده از ظرفیت نشان‌دار کردن مالیات‌ها، مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای برنامه‌های حفاظت، مرمت و صیانت از پایگاه‌های میراث جهانی تخت‌جمشید و پاسارگاد تامین شده است.

مریدی با اشاره به جایگاه ممتاز تخت‌جمشید و پاسارگاد در تاریخ و تمدن ایران اظهار کرد: این دو اثر از برجسته‌ترین جلوه‌های میراث تمدنی و نماد‌های هویت تاریخی و فرهنگی ایران به شمار می‌روند و حفاظت اصولی، علمی و مستمر از آنها، فراتر از یک وظیفه سازمانی، مسئولیتی ملی و بین‌نسلی در قبال صیانت از سرمایه‌های تمدنی کشور است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالیاتی برای تامین اعتبارات حوزه میراث‌فرهنگی، افزون بر کمک به تسریع و تقویت برنامه‌های حفاظت و مرمت، زمینه مشارکت مؤثرتر مردم در پاسداشت میراث تاریخی کشور را فراهم می‌کند و می‌تواند پیوند میان منابع عمومی، مسئولیت اجتماعی و حفاظت از سرمایه‌های فرهنگی را تقویت کند.

او ابراز امیدواری کرد با تخصیص هدفمند و بهره‌برداری مؤثر از اعتبار تامین‌شده، برنامه‌های حفاظتی و مرمتی در پایگاه‌های میراث‌جهانی تخت‌جمشید و پاسارگاد با انسجام و توان بیشتری دنبال شود و زمینه صیانت پایدار از این میراث گران‌سنگ برای نسل‌های آینده فراهم آی