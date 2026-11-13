نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر توان دفاعی کشور، گفت: در برد موشک‌ها و هدف قرار دادن پایگاه‌های دشمن محدودیتی نداریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی در خطبه های نمازجمعه ۲۲ آبان در مصلای امام خمینی (ره) ساری، با اشاره به ضرورت توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی گفت: مردم شرایط جنگی را درک می‌کنند، اما باید برای مهار گرانی و تورم و افزایش ارزش پول ملی تدبیر شود تا سلطه دلار از سر ملت برداشته شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های دولت، خواستار رسیدگی به وضعیت بازار و قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه نان شد و افزود: کیفیت نان کاهش یافته و هم نانوایان و هم مردم گلایه‌مند هستند؛ مسئولان باید با نانوایان و اتحادیه مربوطه نشست برگزار کنند و تصمیم لازم را بگیرند.

امام جمعه ساری مسائل فرهنگی، به‌ویژه حجاب و عفاف را دومین تذکر همیشگی خود در خطبه‌های نمازجمعه عنوان کرد و خواستار فعالیت بیشتر گروه‌های جهادی و تبلیغی و توجه آموزش‌وپرورش به آموزش حجاب در مدارس شد.

آیت‌الله محمدی‌لائینی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان عالی‌رتبه گفت: یکی از نکات مهم، برداشته شدن محدودیت جغرافیایی در مقام دفاع است؛ یعنی هر نقطه‌ای که برای خاموش کردن آتش دشمن لازم باشد، می‌تواند هدف قرار گیرد.

وی با اشاره به اظهارات سخنگوی سپاه درباره ارتقای برد موشک‌ها افزود: در برد موشک‌ها محدودیتی نداریم و اگر دشمن دست از پا خطا کند، پایگاه‌های دور و نزدیک آن می‌توانند هدف حمله قرار گیرند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین با اشاره به بیانیه اخیر مجلس خبرگان رهبری درباره بررسی خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و بازنگری در دکترین دفاعی کشور گفت: مردم خواستار بررسی این موضوعات هستند و مسئولان باید بررسی‌های لازم را انجام دهند.

وی با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به تشییع پیکر ۱۰ شهید گمنام در ساری اشاره کرد و گفت: این شهدا که به همت گروه تفحص شناسایی شده بودند، امروز با شکوه در شهر تشییع شدند و دو شب پیش نیز مراسم وداع با آنان و شهید محمدزاده در میدان امام حسین (ع) برگزار شد.

آیت‌الله محمدی‌لائینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خطبه حضرت زهرا (س)، عدالت را زمینه‌ساز آرامش جامعه دانست و گفت: امر به معروف و نهی از منکر نیز برای مصلحت عمومی مردم واجب شده است.

امام جمعه ساری همچنین با انتقاد از آنچه برخورد ناکافی با برخی متهمان حوادث سال گذشته در مازندران خواند، خواستار رسیدگی قضایی و مجازات افرادی شد که به گفته وی در جریان این حوادث مرتکب تخریب اموال و ضرب‌وجرح شده‌اند.

وی افزود: برخی از این افراد با وجود وارد کردن خسارت‌های مالی و آسیب به دیگران، با منع تعقیب روبه‌رو شده‌اند؛ مسئولان قضایی باید این پرونده‌ها را پیگیری کنند و در صورت احراز جرم، مجازات و جبران خسارت را در دستور کار قرار دهند.