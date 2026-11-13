مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی از تمرکز برنامه‌های این نهاد بر توسعه متوازن خدمات کتابخانه‌ای و گسترش دسترسی مناطق کم‌برخوردار به کتاب و امکانات فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، خدیجه معصومی افزود: رویکرد کتابخانه‌های عمومی استان از کتابخانه‌محوری به جامعه‌محوری تغییر کرده و هدف این است که همه مناطق، به‌ویژه نقاط فاقد امکانات کتابخانه‌ای، از خدمات فرهنگی و کتاب بهره‌مند شوند.

وی یادآوری کرد: توسعه متوازن و توزیع عادلانه کتاب از اولویت‌های اصلی کتابخانه‌های عمومی استان است و تلاش می‌شود دسترسی به کتاب و کتابخانه در همه نقاط شهری و روستایی به شکل یکسان فراهم شود.

وی با اشاره به فعالیت ۱۳۹ نقطه خدمت کتابخانه‌ای در آذربایجان غربی اظهار کرد: از این تعداد ۱۰۲ نقطه در مناطق شهری و مابقی در مناطق روستایی قرار دارند.

افتتاح کتابخانه جدید و توسعه خدمات سیار

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی از افتتاح ۲ کتابخانه همزمان با هفته کتاب خبر داد و گفت: کتابخانه شهدای میناب در شهرستان سلماس و نخستین کتابخانه سیار شهرستان مهاباد با پنج نقطه خدمت در این هفته افتتاح می‌شوند.

معصومی با اشاره به توسعه کتابخانه‌های سیار استان افزود: تا سال ۱۴۰۳ کتابخانه سیار در استان وجود نداشت، اما اکنون تعداد این کتابخانه‌ها به چهار واحد رسیده است.

وی همچنین از ایجاد کتابخانه گردشگری استاد موحدی در بارگاه شمس تبریزی خبر داد و آن را بخشی از گسترش خدمات کتابخانه‌ای در فضاهای فرهنگی و گردشگری عنوان کرد.

اهدای بیش از ۳۸ هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های استان

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی با اشاره به مشارکت مردم و نهادها در توسعه منابع کتابخانه‌ای گفت: در یک سال گذشته ۳۸ هزار و ۸۷ جلد کتاب از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به کتابخانه‌های استان اهدا شده است.

وی ادامه داد: در همین مدت ۱۳ کتابخانه بازطراحی و ۱۲ کتابخانه نیز با هدف بهبود فضای مطالعه و خدمات‌رسانی شاداب‌سازی شده‌اند.

احیای کتابخانه علامه طباطبایی ارومیه

معصومی با اشاره به برنامه‌های عمرانی کتابخانه‌های عمومی استان اظهار کرد: کتابخانه علامه طباطبایی ارومیه با دستور استاندار و همراهی شهرداری به پیمانکار سپرده شده و طی چند ماه آینده تجهیز خواهد شد.

وی افزود: کتابخانه ابن‌سینای سردشت بیش از ۵۳ درصد، کتابخانه مکریان بوکان ۴۵ درصد و کتابخانه نالوس اشنویه ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

تامین کتاب با استفاده از احکام جایگزین حبس

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی با اشاره به استفاده از ظرفیت احکام جایگزین حبس برای تقویت منابع کتابخانه‌ای گفت: تاکنون ۱۹ مورد حکم جایگزین حبس در این زمینه اجرا شده که در نتیجه آن ۱۶۰ میلیون تومان برای خرید کتاب اختصاص یافته است.

معصومی همچنین از خرید و توزیع ۱۵ هزار و ۳۷۵ جلد کتاب در قالب طرح‌های شهرزاد، قایق کاغذی و قاصدک خبر داد و گفت: این کتاب‌ها برای تقویت منابع کتابخانه‌ای در اختیار کتابخانه‌های استان قرار گرفته‌اند.

ادبیات و کتاب‌های کودک و نوجوان پرمخاطب‌ترین منابع

وی درباره استقبال مخاطبان از کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های عمومی استان اظهار کرد: کتاب‌های حوزه ادبیات، دین، تاریخ و کودک و نوجوان بیشترین میزان استقبال را از سوی مراجعه‌کنندگان دارند.

معصومی با اشاره به ظرفیت منابع کتابخانه‌ای استان گفت: بیش از یک میلیون و ۷۷۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی وجود دارد.

وی افزود: در راستای حمایت از اقشار کم‌برخوردار، عضویت پیشرفته کتابخانه‌های عمومی برای افراد سه دهک نخست جامعه رایگان است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی همچنین از برگزاری آیین تجلیل از فعالان حوزه کتاب به مناسبت هفته کتاب خبر داد.