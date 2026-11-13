آنفلوآنزا معمولاً با شروع ناگهانی تب، خستگی، سردرد، بدن‌درد و سرفه بروز می‌کند و در برخی مبتلایان ممکن است به عوارضی مانند ذات‌الریه منجر شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما؛ فوق‌تخصص عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به خطر بیشتر بیماری برای کودکان خردسال و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر، بر مراجعه به‌موقع در صورت بروز علائم هشدار، واکسیناسیون سالانه و رعایت اصول پیشگیری تأکید کرد.

محسن محمدی گفت: آنفلوآنزا یک بیماری عفونی ویروسی است و نوع فصلی آن عمدتاً به‌وسیله ویروس‌های آنفلوآنزای نوع A و B ایجاد می‌شود. به گفته او، تب، خستگی شدید، سردرد، بدن‌درد، سرفه، گلودرد و آبریزش بینی از علائم این بیماری است و نشانه‌ها معمولاً به‌صورت ناگهانی آغاز می‌شوند.

این فوق‌تخصص عفونی کودکان افزود: بیشتر مبتلایان بدون عارضه خاص بهبود می‌یابند، اما آنفلوآنزا در برخی افراد می‌تواند عوارض جدی، از جمله ذات‌الریه، ایجاد کند و حتی به بستری‌شدن در بیمارستان بینجامد.

چه کسانی بیشتر در معرض عوارض‌اند؟

محمدی با اشاره به گروه‌های در معرض خطر گفت: کودکان خردسال، به‌ویژه کودکان زیر پنج سال و بیش از همه کودکان زیر دو سال، افراد بالای ۶۵ سال، زنان باردار و مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای، احتمال بیشتری برای ابتلا به عوارض شدید دارند. او تأکید کرد توجه به علائم و مراجعه به‌موقع به پزشک برای این افراد اهمیت ویژه‌ای دارد.

به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، تشخیص آنفلوآنزا در بسیاری از موارد با بررسی علائم و شرح حال بیمار انجام می‌شود؛ بااین‌حال، گاهی به‌ویژه برای افراد پرخطر، آزمایش تشخیصی نیز لازم است. آزمایش مولکولی PCR از روش‌هایی است که می‌تواند به تشخیص دقیق‌تر بیماری کمک کند.

مصرف آنتی‌بیوتیک برای درمان ویروس مؤثر نیست

محمدی گفت: داروهای ضدویروسی ممکن است در شرایط خاص، به‌ویژه برای افراد پرخطر، در کاهش احتمال عوارض مؤثر باشند؛ اما مصرف آن‌ها باید با تجویز پزشک انجام شود. او افزود آنتی‌بیوتیک‌ها بر ویروس آنفلوآنزا اثر ندارند و در درمان خود بیماری نقشی ایفا نمی‌کنند.

این پزشک با تأکید بر پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها گفت: داروهایی مانند آموکسی‌سیلین، آزیترومایسین و سفازولین برای درمان آنفلوآنزا یا سرماخوردگی مؤثر نیستند.

علائم هشدار در کودکان

به گفته محمدی، کاهش مصرف مایعات، دشواری در بیدارکردن کودک یا برقراری ارتباط با او، بی‌قراری شدید، بازگشت تب یا سرفه پس از بهبودی اولیه، بثورات پوستی همراه با تب، تنفس سریع یا دشواری در تنفس و کبودی لب‌ها یا پوست، از علائم هشداردهنده‌اند. در صورت بروز این نشانه‌ها، کودک باید فوراً توسط پزشک ارزیابی شود.

او شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار، استفاده از ماسک در شرایط ضروری، تهویه مناسب فضاهای بسته و تزریق سالانه واکسن آنفلوآنزا را از راهکارهای کاهش خطر ابتلا و انتقال بیماری برشمرد.

محمدی در پایان گفت: واکسن آنفلوآنزا، حتی در سال‌هایی که میزان اثربخشی آن متفاوت است، می‌تواند از بخشی از موارد ابتلا پیشگیری کند و خطر ابتلا به شکل شدید بیماری و عوارض آن را کاهش دهد.