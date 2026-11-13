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هواشناسی گیلان از استقرار هوای غالباً پایدار در استان تا بعد از ظهر یکشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به آخرین نقشههای هواشناسی گفت : آسمان گیلان تا بعدازظهر یکشنبه غالباً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی مناطق، بهویژه ارتفاعات و دامنهها، وزش باد جنوبی گاهی شدید پیشبینی میشود.
محمد دادرس افزود : در این مدت، دمای هوا در روز بهطور نسبی افزایش مییابد و در برخی مناطق ساحلی و جلگهای نیز شرایط برای شکلگیری مه فراهم است.
وی با اشاره به تغییر شرایط جوی از عصر یکشنبه گفت: با شمالی شدن جریانات هوا و نفوذ سامانه بارشی، آسمان استان ابری و مهآلود میشود و کاهش دما، وزش باد شمالی، بارش باران و رعدوبرق تا روز سهشنبه دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته دیلمان با ۴ درجه سلسیوس سردترین منطقه استان بود و صومعهسرا با ۲۱ درجه بیشترین دمای استان را داشته است افزود: ارتفاع موج دریای خزر نیز بین ۱۰ تا ۵۰ سانتیمتر پیشبینی شده که بر این اساس، شرایط دریا برای فعالیتهای دریانوردی و صیادی تا روز یکشنبه مناسب است.