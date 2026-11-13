مدیر امور منابع آب مهاباد گفت: در پی بارش‌های پاییزی اخیر، ورودی آب سد مهاباد از محل ۲ سرشاخه حمزه‌آباد و کوتر به هفت مترمکعب در ثانیه افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،خالد رحمانی اظهار کرد: همزمان با آغاز بارش‌های اخیر، ۲ سرشاخه رودخانه مهاباد شامل حمزه‌آباد و کوتر احیا شد و آب با دبی هفت مترمکعب در ثانیه وارد دریاچه سد مهاباد شد.

وی افزود: پیش از بارش‌ها، دبی ورودی آب سد کمتر از یک مترمکعب در ثانیه بود، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته هیچ آبی وارد پیکره سد نمی‌شد.

مدیر امور منابع آب مهاباد با اشاره به افزایش ذخیره آب سد گفت: حجم آب ذخیره‌شده در سد مهاباد هم‌ اکنون به ۷۴ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴۸ میلیون مترمکعب بود.

رحمانی ادامه داد: تراز سد مهاباد نیز امسال پنج متر بیشتر از سال گذشته است، به طوری که تراز فعلی سد به یک هزار و ۳۴۴.۴۹ متر رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک هزار و ۳۳۹.۳۶ متر بود.

وی با اشاره به رهاسازی آب سد برای تامین نیازهای کشاورزی در کشت پاییزه اظهار کرد: هم‌اکنون آب با دبی ۴.۴ مترمکعب در ثانیه برای بخش کشاورزی رهاسازی می‌شود و سهم این نوبت رهاسازی پنج میلیون مترمکعب است.

مدیر امور منابع آب مهاباد افزود: در سال زراعی گذشته نیز ۹۰ میلیون مترمکعب آب از سد مهاباد برای آبیاری اراضی کشاورزی دشت شهرویران این شهرستان رهاسازی شد.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی، در جریان بارش‌های اخیر مجموع بارندگی ثبت‌شده در مهاباد به ۳۲ میلی‌متر رسید و این شهرستان در رتبه پنجم مناطق پربارش استان قرار گرفت.