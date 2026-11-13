همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهر مقدس قم سیاه‌پوش شد و مردم مؤمن و ارادتمند اهل‌بیت (ع) با برپایی مجالس سوگواری و حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران، در سوگ بانوی دو عالم به عزاداری پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، همزمان با سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)، فضای شهر قم رنگ و بوی عزا به خود گرفته و پرچم‌های سیاه بر فراز مساجد، حسینیه‌ها و بقاع متبرکه برافراشته شده است.

در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و دیگر محافل مذهبی شهر، مجالس عزاداری و سوگواری برپاست و مداحان و مرثیه‌سرایان با روایت مظلومیت و غربت دختر پیامبر اسلام (ص)، دل‌های عزاداران را روانه روز‌های تلخ پس از رحلت رسول خدا (ص) می‌کنند.

مردم قم نیز با حضور در آیین‌های سوگواری و برگزاری مراسم عزاداری، ارادت و دلبستگی خود را به ساحت مقدس حضرت زهرا (س) ابراز می‌کنند؛ بانویی که در عمر کوتاه، اما پربرکت خود، الگویی ماندگار از ایمان، ایثار، حق‌طلبی و دفاع از حقیقت برای جهان اسلام به یادگار گذاشت.