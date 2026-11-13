تدوین طرح «هتل درمانی» با هدف فراهم‌آوری اسکان و درمان همزمان، به‌ویژه برای سالمندان از محور‌های اصلی همکاری‌های جدید میان میراث فرهنگی و مجمع خیرین تأمین سلامت استان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، در راستای توسعه گردشگری سلامت در استان فارس، تدوین طرح «هتل درمانی» با هدف فراهم‌آوری اسکان و درمان همزمان، به‌ویژه برای سالمندان، از محور‌های اصلی همکاری‌های جدید میان میراث فرهنگی و مجمع خیرین تأمین سلامت استان قرار گرفت.

در نشست مشترک مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس و مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت استان، راهکار‌های بهره‌گیری از زیرساخت‌های درمانی و اقامتی خیرین برای توسعه گردشگری سلامت بررسی شد.

در این نشست، پیشنهاد تدوین طرح «هتل درمانی» با اولویت اسکان و درمان همزمان، به‌ویژه برای سالمندان، مطرح شد.

دکتر علی‌اکبر رامجردی، مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس، با اشاره به تغییرات جمعیتی و روند سالخوردگی در کشور، تأکید کرد که باید برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه برای ایجاد مراکز اقامتی-درمانی انجام شود تا بتوان پاسخگوی نیاز‌های سالمندان بود.

بهزاد مریدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس، با تأکید بر جایگاه راهبردی شیراز در حوزه گردشگری سلامت، افزود: فارس به‌ویژه به دلیل برخورداری از پزشکان متخصص و مراکز درمانی مجهز، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای جذب گردشگران سلامت برخوردار است. وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش سلامت، مجموعه‌های خیریه و فعالان گردشگری برای شناسایی و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

در ادامه دکتر رامجردی با تشریح کارنامه ۲۴ ساله مجمع خیرین، از ایجاد بیش از ۵۰۰ هزار مترمربع زیربنای بهداشتی، درمانی و آموزشی خبر داد.

وی با اشاره به اینکه مجمع خیرین تاکنون ۱۸ مرکز اقامتی همراه بیمار را برای بیش از ۴۰۰ هزار نفرشب اسکان فراهم کرده است، از پیشنهاد تشکیل کمیته گردشگری سلامت در مجمع خیرین خبر داد.

این همکاری‌ها با هدف ساماندهی ظرفیت‌های موجود و تقویت زیرساخت‌های گردشگری سلامت در استان فارس و ارتقای جایگاه شیراز به‌عنوان یکی از مقاصد مهم درمانی کشور در مسیر است.