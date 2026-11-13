مردم مازندران با استقبال از پیکر مطهر شهدای گمنام، بر ادامه راه شهدا و پایبندی به آرمان‌های آنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، پیکر مطهر شهدای گمنام در میان مردم حضور یافت و فضای مراسم با یاد و نام این شهیدان عطرآگین شد.

در این مراسم، حضور شهیدان گمنام در روز شهادت حضرت زهرا(س)، یادآور مظلومیت و گمنامی آن حضرت و حماسه جوانانی دانسته شد که در راه دفاع از وطن و ارزش‌های خود جانفشانی کردند.

جوان‌ترین این شهدا ۱۶ سال و مسن‌ترین آنان ۲۶ سال داشتند؛ فاصله سنی‌ای که جلوه‌ای از پیوند شور جوانی و ایثار بی‌مرز را به نمایش می‌گذارد.

حاضران در مراسم با شهدا تجدید پیمان کردند و بر ادامه راه آنان و ایستادگی پای آرمان‌هایشان تأکید کردند.

گزارش از سیده حکیمه موسوی