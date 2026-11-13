استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه توسعه و بهره برداری از معادن منطقه باید توام با صیانت از محیط زیست و حقوق مردم باشد، گفت: پس از هر گونه بهره برداری از پهنه‌های معدنی باید محیط به وضعیت اولیه بازگردانده شود.

توسعه و بهره برداری از معادن آذربایجان‌غربی توام با صیانت از محیط‌زیست و حقوق مردم باشد

توسعه و بهره برداری از معادن آذربایجان‌غربی توام با صیانت از محیط‌زیست و حقوق مردم باشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در شورای معادن استان افزود: در قبال آینده و حقوق نسل‌های بعدی مسئولیت داریم و اجرای طرح‌های زیست‌محیطی باید به‌صورت اصولی، کارشناسی و با تأیید دستگاه‌های مسئول انجام شود.

استاندار آذربایجان غربی بر لزوم توسعه هدفمند ظرفیت‌های معدنی استان تاکید کرد و ادامه داد: بهره‌گیری از توان و ظرفیت ایمیدرو برای اجرای پروژه‌های مهم زیرساختی باید با اولویت‌بندی طرح‌ها و تمرکز منابع بر پروژه‌های حیاتی و اثرگذار همراه باشد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت ایمیدرو در تکمیل طرح‌های زیرساختی، گفت: به‌جای پراکنده‌کاری و آغاز هم‌زمان چندین پروژه، باید امکانات و منابع موجود را به سمت تکمیل مسیرها و طرح‌های مهم و اولویت‌دار هدایت کنیم.

رحمانی اولویت‌بندی پروژه‌ها و تمرکز بر طرح‌های دارای نقش مؤثر در توسعه اقتصادی و تسهیل فعالیت‌های معدنی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: این رویکرد زمینه بهره‌برداری سریع‌تر و اثربخش‌تر از ظرفیت‌های موجود استان را فراهم می‌کند.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه توسعه فعالیت‌های معدنی نباید به بهای نادیده گرفتن حقوق مردم و محیط زیست تمام شود، اضافه کرد: بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی استان باید در چارچوب ضوابط قانونی و زیست‌محیطی و بدون آسیب به منابع طبیعی و زندگی مردم دنبال شود.

وی تقویت جایگاه و اختیارات شورای معادن استان را ضروری دانست و افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا این شورا در چارچوب اختیارات قانونی، مشابه شورای معادن کشور، مسائل و چالش‌های حوزه معدن را بررسی کرده و برای رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های معدنی تصمیم‌گیری مؤثرتری داشته باشد.