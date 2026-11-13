انتشار گزارش‌هایی درباره ارتباط شخصی جنسن هوانگ، مدیرعامل شرکت آمریکایی انویدیا با زنی که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا او را مظنون به همکاری با چین معرفی کرده‌اند، به جنجالی تازه در روابط واشنگتن و پکن تبدیل شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، این جنجال که علاوه بر ابعاد امنیتی، آینده همکاری‌های فناوری و صادرات تراشه‌های پیشرفته به چین را نیز تحت تأثیر قرار داده است و مقام‌های اطلاعاتی آمریکا مدعی شده‌اند آلیس هوانگ، مدیر اجرایی پیشین شرکت سنگاپوری «مگاسپید»، با جنسن هوانگ ارتباط نزدیکی داشته و اطلاعاتی را در اختیار پکن قرار داده است، این زن که با نام هوانگ لِه نیز شناخته می‌شود به همکاری اطلاعاتی با چین متهم شده است؛ اتهامی که هنوز به طور مستقل اثبات نشده است.

موضوع زمانی حساس‌تر شد که مشخص شد شرکت مگاسپید در حوزه زیرساخت‌های رایانش ابری و مراکز داده هوش مصنوعی فعالیت دارد و در مظان اتهام انتقال غیرقانونی تراشه‌های پیشرفته انویدیا به کاربران چینی قرار گرفته است، این پرونده اکنون دو موضوع را به یکدیگر پیوند زده است: احتمال دسترسی چین به فناوری‌های حساس آمریکایی و ادعای تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات از یکی از مهم‌ترین چهره‌های صنعت هوش مصنوعی جهان.

در ادامه با گسترش پرونده، هیئت‌مدیره انویدیا تحقیقات مستقلی را درباره احتمال هدف قرار گرفتن مدیر عامل این شرکت در یک عملیات اطلاعاتی خارجی آغاز کرد، این شرکت اعلام کرد دلیلی در دست ندارد که نشان دهد اطلاعات محرمانه انویدیا یا امنیت ملی آمریکا به خطر افتاده است.

جنسن هوانگ نیز در پیامی به کارکنان شرکت، ضمن عذرخواهی از همسر و خانواده‌اش به دلیل رابطه خارج از چارچوب زناشویی اعلام کرد از تحقیقات هیئت‌مدیره حمایت می‌کند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز پیش‌تر گفته بود هوانگ به او اطمینان داده که از فعالیت اطلاعاتی ادعایی این زن اطلاعی نداشته است و خود ترامپ نیز این توضیح را باور می‌کند.

با این حال ابعاد پرونده به سرعت گسترش یافت و شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره خواستار توضیح مستقیم مدیرعامل انویدیا درباره این اتهامات شدند و برخی قانون‌گذاران دموکرات و جمهوری‌خواه نیز خواستار تشدید محدودیت صادرات تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی به چین شدند.

جنسن هوانگ روز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه (۱۲ نوامبر) از سمت مدیرعاملی انویدیا کناره‌گیری کرد و کولت کرس، مدیر مالی شرکت به‌طور موقت مسئولیت مدیریت آن را برعهده گرفت، سهام انویدیا نیز در معاملات روز پنجشنبه ۴.۳ درصد کاهش یافت و در واکنش به این تحولات، وزارت امور خارجه چین اتهامات جاسوسی را رد کرد.

گوئو جیاکون، سخنگوی این وزارتخانه، پیش‌تر این ادعا‌ها را بی‌اساس و تلاشی برای بدنام کردن چین توصیف کرده بود.

مائو نینگ، دیگر سخنگوی وزارت خارجه چین، نیز روز پنجشنبه تأکید کرد پیشرفت علمی و فناوری چین بر پایه نوآوری مستقل و همکاری‌های باز است و آمریکا نباید با طرح روایت‌های ساختگی جاسوسی، بهانه‌ای برای اعمال محدودیت‌های فناوری علیه چین ایجاد کند.

شرکت مگاسپید نیز در واکنش به اتهامات مربوط به انتقال غیرقانونی تراشه‌ها اعلام کرده است که تعهدات خود در زمینه رعایت قوانین کنترل صادرات آمریکا را جدی می‌گیرد و آماده همکاری شفاف با دولت آمریکاست.

اکنون این پرونده در شرایطی به یکی از محور‌های اختلاف میان پکن و واشنگتن تبدیل شده است که قرار است دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، هفته آینده در حاشیه نشست سران اپک در شنژن دیدار کنند.

تحلیلگران معتقدند گسترش این ماجرا می‌تواند فشار‌ها در کنگره آمریکا برای محدود کردن دسترسی چین به تراشه‌های پیشرفته را افزایش دهد؛ موضوعی که یکی از مهم‌ترین اختلافات دو کشور در رقابت بر سر تسلط بر فناوری هوش مصنوعی به شمار می‌رود.

پرونده جاسوسی در قلب صنعت هوش مصنوعی آمریکا، بار دیگر روابط پکن و واشنگتن را تحت تأثیر قرار داده است، اتهام ارتباط اطلاعاتی چین با مدیر عامل بزرگترین شرکت تولید کننده ریز تراشه‌ها در آمریکا و اذعان رئیس جمهور امریکا به شنود مکالمات مقامات چینی، اختلافات دو کشور را در آستانه نشست سران اَپک (APEC) درچین وارد مرحله تازه‌ای کرده است.