حمید بابایی، کارشناس و منتقد ادبی، درباره کتاب «هستیا» گفت: این کتاب، به زندگی و فعالیت‌های ویژه یکی از خادمان حرم حضرت معصومه (س) می‌پردازد.

این کارشناس و منتقد ادبی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، افزود: بخش‌هایی از کتاب هستیا، که شخصیت اصلی آن، در حرم حضور دارد، خواندنی است؛ ولی هرجا که داستان، وارد زندگی شخصی او می‌شود، جذابیت خود را از دست می‌دهد.

وی افزود: ما در این کتاب با یک رمان دو بخشی مواجه هستیم. به صورتی که یک بخش به زندگی شخصی زنی به نام «محدثه» اختصاص دارد و بخش دیگر، به وقایع حرم می‌پردازد.

بابایی گفت: مسئله دیگر این است که خانواده در این کتاب، بیش از حد مثبت به تصویر کشیده شده است. این منتقد ادبی افزود: اما نکته قابل تامل این است که بخشی که در کتاب به وقایع حرم می‌پردازد، بهتر نوشته شده است.

وی گفت: تجربه زیسته نویسنده در حرم، تا بخشی از کتاب که به روایت‌های مرتبط با حرم می‌پردازد باورپذیرتر باشد. بابایی گفت: این رمان در نهایت یک اثر شریف است که خواننده را با مشکلات و کوشش‌های خادمان حرم آشنا می‌کند.

کتاب «هستیا» نوشته نجمه جوادی و داستانی بلند درمورد روز‌های پراضطراب و پرامید محدثه، خادم حرم حضرت معصومه (س) است که در میانه دلتنگی برای برادرش که از شهدای گمنام است و بیماری مادر و مسئولیت‌های خادمی سعی می‌کند معنای توکل و امید را دوباره پیدا کند. انتشارات به نشر این کتاب را منتشر کرده است.