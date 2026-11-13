به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران در سالروز شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها، گفت: در هفته هوا فضا و در روز‌های شهادت پدر صنعت موشکی ایران شهید طهرانی‌مقدم قرار داریم؛ فرصت مناسبی است تا با اشاره به دستاورد‌های اقتدارآفرین فرزندان مؤمن، عالم و دلیر هوافضای سپاه، یاد مردان بزرگی، چون شهید حاجی‌زاده و شهید محمود باقری و فرماندهان سلحشور و شجاع سپاه شهید سرافراز سردار سلامی و سردار پاکپور و یکایک شهدای پرافتخار سپاه و ارتش جمهوری اسلامی را گرامی بداریم.

وی افزود: مردان بزرگ و تاریخ‌سازی که با اندیشه و دانش، ایمان و امید، با نگاهی بلند و آینده‌ساز و فهم دقیق مسائل راهبردی حوزه امنیت و تهدید‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، با الهام از استراتژی دفاعی ابلاغی رهبر شهید و اقتدارآفرین امت اسلام، در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه، ایران را به دارنده یکی از بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین ذخیره‌خانه‌های موشکی امروز جهان تبدیل کردند. مردانی در تراز شهید طهرانی‌مقدم، حاجی‌زاده و سردار قهرمان موسوی؛ نقطه‌زن اسرائیل، با طراحی‌ها و موشک‌ها با کلاهک مانورپذیر و با تراکم آتش، موازنه قدرت را به نفع ایران و ملل مسلمان منطقه تغییر دادند.

خطیب جمعه تهران گفت: دکترین دفاعی ایران یک محاسبه دقیق استوار است: باید هزینه تجاوز را برای مهاجم نامتناسب کرد و عمق راهبردی دشمن را با پرتابه‌های نقطه‌زن و کلاهک‌های مانورپذیر تا لحظه برخورد و با بالاترین تراکم آتش درهم کوبید. موشک‌های بالستیک نقطه‌زن، رادارگریز، بقاپذیر، با کلاهک‌های سنگین و برد چند هزار کیلومتر با سوخت جامد و مایع، بلوغ فناوری ذخیره‌خانه‌های موشکی ایران را به نمایش گذاردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد در ابتدای خطبه‌ اول نماز گفت: امروز، در روز شهادت بانوی نخست عالم هستی، حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، بانویی که از نگاه قرآن کریم و پیامبر عظیم‌القدر اسلام، محدثین و راویان مکتب اهل بیت و محدثان اهل سنت و جماعت، شخصیت نخست در میان تمامی زنان در عالم گیتی است و در جایگاهی از کمال و منزلت قرار دارد که به نقل محدثین شیعه و اهل سنت، پیامبر عظیم‌القدر اسلام او را مادر خویش نامیده است.

وی افزود: عالم بزرگوار، حضرت آیت‌الله فیروزآبادی (رضوان الله تعالی علیه)، کتبی تحت عنوان «فضایل خمسه طیبه» تدوین کرده‌اند. ایشان در مورد فضایل حضرت صدیقه کبری، باب‌های متعددی را تنظیم و تدوین کرده‌اند و ذیل هر باب، روایات متعددی از «صحاح سته» در فضیلت این بانوی بزرگ آورده‌اند. یکی از ابواب، «باب کنیه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها» است که در آن، چندین روایت از کتب اهل سنت و شیعه نقل می‌کنند که «فاطمه‌ام ابیها» است. واقعاً انسان از فهم این کلام عاجز است. شخصیت اول عالم امکان، جایگاه ویژه‌ای برای مادر تعریف نموده است و او برای نخستین بار در تاریخ، دختر خود، فاطمه را «مادری خویش» نام می‌گذارد.

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