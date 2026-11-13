به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این سکو شامگاه ۱۹ آبان دچار حادثه حریق شده بود که با اقدام به‌موقع نیرو‌های عملیاتی و ایمنی به‌سرعت مهار شد.

حمید بورد در این بازدید گفت: خوشبختانه همه کارکنان سکو که دچار حریق شده بود نجات یافتند؛ و به‌زودی کار را در این سکو ادامه خواهیم داد.

وی اطمینان داد میزان گاز ازدست‌رفته این سکو توسط سکو‌های دیگر جبران شده است.

سرپرست وزارت نفت گفت: کارکنان سکو‌های نفتی و گازی مجاهدان کشورند و به همه خانواده‌هایی که همسران، فرزندان و پدرانشان روی سکو‌ها کار می‌کنند می‌گویم همگی سرباز کشور و در مجاهدت‌ها شریک هستید.

وی گفت: ما در سخت‌ترین شرایط برای ایران ایستاده‌ایم. گاز در دشوار‌ترین شرایط تولید می‌شود و به‌دست مردم می‌رسد.

بورد از مردم خواست تا جایی که می‌توانند در مصرف گاز صرفه جویی و از مصرف مسرفانه پرهیز کنند. وی همه مردم را در بخش‌های تجاری و بخصوص بخش‌های خانگی به پیوستن به پویش ۱۸ تا ۲۰ درجه دعوت کرد و گفت با همراهی مردم از این گردنه سخت عبور می کنیم و ان شالله به همه نقاط کشور گاز می رسد.