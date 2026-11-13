تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در دومین دیدار خود در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا، فردا به مصاف سریلانکا می‌رود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال نوجوانان ایران پس از شروع با برد در انتخابی جام ملت‌های آسیا مقابل پاکستان، در دومین دیدار خود فردا شنبه، ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران، در ورزشگاه ملی لائوس به مصاف سریلانکا می‌رود؛ شاگردان ارمغان احمدی در فاصله دو مسابقه، با برگزاری جلسات آنالیز و تمرینات آماده‌سازی، خود را برای این دیدار آماده کرده‌اند.

ارمغان احمدی گفت: در جلسه آنالیز مفصلی که با بازیکنان داشتیم، نکات مهم فنی را به آنها گوشزد کردیم و روی بخش‌هایی که باید بهتر شود کار کردیم تا در بازی‌های پیش رو عملکرد بهتری داشته باشیم.

بازیکنان تیم ملی پس از دیدار با پاکستان، برنامه ریکاوری را اجرا کردند. در تمرین ریکاوری، بازیکنانی که زمان بیشتری در میدان بودند ریکاوری کردند و دیگر بازیکنان تمرین ضربه نهایی و فوتبال در زمین کوچک را انجام دادند. تیم ملی امشب هم یک جلسه تمرین تاکتیکی دارد تا برنامه‌های بازی فردا مقابل سریلانکا را مرور کند.

در این رقابت‌ها هر چهار تیم (پاکستان، سریلانکا، اردن و لائوس) برای تیم ملی قابل احترام هستند و هر کدام با برنامه‌ریزی و انگیزه خاص خود به میدان می‌آیند. تیم نوجوانان نیز مانند بازی با پاکستان، با احترام به حریف و با همان دقت و جزئیات وارد این دیدار می‌شود.

برای بیشتر بازیکنان این تیم، انتخابی جام ملت‌های آسیا نخستین تجربه رسمی ملی است. با پایان نخستین بازی، بازیکنان با فضای مسابقه آشناتر شده‌اند و تمام تیم در انتظار بازی دوم با سریلانکا هستند تا با آرامش بیشتری به میدان بروند.