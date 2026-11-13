

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مردم قدرشناس و شهیدپرور اشکذر در این آیین معنوی، با حضوری پرشور و همراه با شور و شعور انقلابی، پیکر مطهر این مسافر بی‌نام‌ونشان را از مسجدالرضا (ع) بدرقه کردند.

مردم دلداده فرهنگ ایثار و شهادت، پس از حرکت از مسجدالرضا (ع) و عبور از خیابان طالقانی، میدان امام حسین (ع) و میدان امام حسن (ع)، پیکر مطهر این شهید والامقام را تا مصلای نماز جمعه اشکذر همراهی کردند.

پیکر این شهید والامقام پس از تشییع در میدان مصلای اشکذر آرام گرفت.

حضور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه نسل جوان و نوجوان، در این بدرقه‌ای باشکوه جلوه‌ای ناب از ارادت عمیق به مقام شامخ شهدا را به نمایش گذاشت؛ شهدایی که بی‌نام و نشان آمدند تا بار دیگر عطر ایثار، مقاومت و خلوص را در کوچه‌ها و خیابان‌های این شهرستان طنین‌انداز کنند.