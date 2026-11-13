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کارشناس هواشناسی مازندران از پایداری جو تا اواخر یکشنبه و ورود سامانه بارشی از غرب استان در ادامه هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از ورود سامانه بارشی به مازندران از اواخر یکشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: این سامانه از غرب استان وارد میشود و با وزش باد نسبتاً شدید، رگبار و رعدوبرق همراه خواهد بود.
حمیدی افزود: از امروز جمعه ۲۲ آبان تا یکشنبه هفته آینده، جو استان پایدار است و آسمان بهصورت نیمهابری پیشبینی میشود. در این مدت، دمای هوا بهتدریج افزایش مییابد و در مناطق ساحلی و جلگهای نیز احتمال مه صبحگاهی وجود دارد.
وی ادامه داد: روز دوشنبه، مناطق ساحلی تا میانبند با بارندگی، وزش باد، رعدوبرق و کاهش دما همراه خواهند بود و در ارتفاعات استان نیز بارشهای پراکنده بهصورت باران و برف پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی مازندران گفت: روز سهشنبه همچنان مناطق ساحلی و جلگهای نیمه غربی استان شاهد بارندگی خواهند بود و در سایر مناطق نیز بارشهای پراکنده رخ میدهد؛ از شب با کاهش ناپایداری و ابرناکی، شرایط جوی بهتدریج پایدارتر میشود.
حمیدی افزود: آسمان استان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تا نیمهابری همراه با افزایش دما خواهد بود.
وی درباره وضعیت دریای خزر نیز گفت: دریا امروز و فردا موج کوتاه دارد و شرایط برای فعالیتهای دریایی مناسب است.