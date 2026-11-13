به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از ورود سامانه بارشی به مازندران از اواخر یکشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: این سامانه از غرب استان وارد می‌شود و با وزش باد نسبتاً شدید، رگبار و رعدوبرق همراه خواهد بود.

حمیدی افزود: از امروز جمعه ۲۲ آبان تا یکشنبه هفته آینده، جو استان پایدار است و آسمان به‌صورت نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود. در این مدت، دمای هوا به‌تدریج افزایش می‌یابد و در مناطق ساحلی و جلگه‌ای نیز احتمال مه صبحگاهی وجود دارد.

وی ادامه داد: روز دوشنبه، مناطق ساحلی تا میان‌بند با بارندگی، وزش باد، رعدوبرق و کاهش دما همراه خواهند بود و در ارتفاعات استان نیز بارش‌های پراکنده به‌صورت باران و برف پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران گفت: روز سه‌شنبه همچنان مناطق ساحلی و جلگه‌ای نیمه غربی استان شاهد بارندگی خواهند بود و در سایر مناطق نیز بارش‌های پراکنده رخ می‌دهد؛ از شب با کاهش ناپایداری و ابرناکی، شرایط جوی به‌تدریج پایدارتر می‌شود.

حمیدی افزود: آسمان استان در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه تا نیمه‌ابری همراه با افزایش دما خواهد بود.

وی درباره وضعیت دریای خزر نیز گفت: دریا امروز و فردا موج کوتاه دارد و شرایط برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.