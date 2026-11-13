استاندار لرستان با بیان اینکه برای تکمیل طرح‌های عمرانی و گردشگری فلک‌الافلاک پنج هزار میلیارد تومان نیاز است، گفت:امسال ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح‌ها پیش‌بینی شده است.



به گزارش سید سعید شاهرخی در بازدید از محوطه قلعه تاریخی فلک‌الافلاک با حضور علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور گفت:طرح های گردشگری افلاک، یک قطب گردشگری ملی و بین‌المللی برای رونفق اقتصادی در لرستان ایجاد می‌کند. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

استاندار لرستان با بیان اینکه امسال ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های گردشگری فلک الافلاک پیش بینی شده است، افزود:پیگیر تأمین اعتبار طرح هستیم و تا پایان کار به نرخ امروز هم پنج هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و اجرای این طرح ها نیاز است که این این اعتبار جذب خواهد شد و مانعی برای ادامه کار وجود ندارد.

شاهرخی با بیان اینکه با جابه جایی پادگان امام حسین (ع) یکی از آرزو‌های دیرینه مردم استان محقق شد، بیان کرد:با این اقدام ،مجموعه تاریخی فلک الافلاک در اختیار عموم مردم قرار گرفت و در این زمینه ۱۱ طرح گردشگری شامل ۶ طرح در داخل سایت و پنج طرح در پیرامون سایت، برای بهره‌مندی مردم از این فضای تاریخی فرهنگی، در حال انجام است. وی گفت:این طرح ها با هدف کاهش ترافیک، بهبود دسترسی مردم و بهره‌مندی بیشتر از فضای پیرامون قلعه فلک‌الافلاک در حال اجرا هستند که اجرای یک چهار باغ با سرعت در این محدوده در حال پیگیری است. استاندار لرستان بیان کرد:پل های خیرساز قاضی و افلاک در دو طرف پل صفوی به عنوان پیاده‌راه هم اجرا خواهد شد که پل خیرساز قاضی با ۹۰ درصد پیشرفت در آینده به ورودی اصلی سایت تبدیل می‌شود و نقش مهمی در تحول منطقه باغ دختران و کاهش ترافیک مرکز شهر خواهد داشت.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های دسترسی و کاهش ترافیک مرکز شهر افزود: چهارباغ بیرونی با هدف تسهیل دسترسی مردم، افزایش بهره‌مندی از فضای مجموعه و ایجاد فضای گردشگری شبانه طراحی شده است.

شاهرخی همچنین از اجرای کنارگذر صفوی و واگذاری طرح پیاده‌راه افلاک به شهرداری خبر داد و بر ضرورت رفع موانع و تسریع در اجرای این طرح تأکید کرد.

وی احیای باغ‌های تاریخی پیرامون قلعه از جمله باغ گلستان، باغ ارم و باغ‌پارک گل سرخ را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: این فضاها پس از احیا در اختیار مردم استان و گردشگران قرار می‌گیرند.

شاهرخی با اشاره به همکاری قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در اجرای پل‌ها و طرح‌های عمرانی گفت: با وجود حجم بالای عملیات اجرایی، طرح ها فعال هستند و با تأمین منابع مالی، روند تکمیل آن‌ها پیگیری خواهد شد.