به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هم‌زمان با سالروز شهادت مظلومانه حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا (س)، پویش ملی و محله‌محور «مواسات و خدمت بی‌منت» با شعار محوری «کنار هم؛ نگذاریم سفره‌ای خالی بماند» با راهبری کمیته امداد امام خمینی (ره) و مشارکت گسترده خیران، مراکز نیکوکاری و تشکل‌های مردمی، به‌صورت همزمان در سراسر کشور آغاز شد.



مراسم رسمی آغاز این پویش سراسری، با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام، حبیب‌الله آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی و حمید طاهری‌جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران، در مرکز نیکوکاری «خیرینه» برگزار شد.

در جریان این بازدید، رئیس کمیته امداد ضمن بررسی روند آماده‌سازی و پخت غذا در آشپزخانه این مرکز، از تلاش‌های خیران و خادمان نیازمندان قدردانی کرد. بر اساس برنامه‌ریزی این مجموعه، در قالب پویش امروز، ۱۲ هزار وعده غذای گرم طبخ و توزیع شد که ۱۵۰۰ پرس آن در سطح استان تهران و مابقی توسط شعبات این مرکز در شهرستان‌های سیریک، قشم، آشخانه، زابل، منوجان، قصرشیرین و حمیدیه میان خانواده‌های نیازمند توزیع گردید.

حبیب‌الله آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با اشاره به آغاز این طرح ۴۰ روزه (تا سالروز میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام) گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها و گزارش‌های دریافتی، تنها در روز نخست و با همت شبانه‌روزی مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی و خیران نیک‌اندیش، بیش از یک میلیون پرس غذای گرم در سراسر کشور طبخ و توزیع شده است.

این پویش ملی با اولویت حمایت از مناطق کم‌برخوردار و با حفظ کامل کرامت انسانی خانواده‌های نیازمند اجرا می‌شود که در کلِ مدت‌زمان خود هدف‌گذاری تأمین و توزیع ۵ میلیون وعده غذای گرم و ۳۵۰ هزار بسته معیشتی را در سراسر کشور دنبال می‌کند.