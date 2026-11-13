مشاور رئیس‌جمهور بر نقش کلیدی نسل زد در پیشرفت کشور و تبدیل اردبیل به قطب هوش مصنوعی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب، در نشست با فعالان سیاسی و نسل زد در استان اردبیل، بر نقش تعیین‌کننده جوانان در مسیر توسعه و تعالی کشور تأکید کرد.

نورالدین آهی با اشاره به اهمیت مشارکت نسل زد در مدیریت امور، تصریح کرد که رشد کشور بدون حضور فعال این قشر و بهره‌گیری از دانش آنها امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین با اشاره به پتانسیل‌های استان اردبیل، از فرصت استثنایی برای تبدیل شدن این استان به «پایتخت هوش مصنوعی ایران» از طریق تمرکز جوانان بر این حوزه خبر داد.

مشاور رئیس‌جمهور در ادامه، با تبیین نگاه دولت چهاردهم به سمن‌ها، آنها را شریک راهبری و تصمیم‌ساز در امور اجرایی دانست و بر ضرورت شنیدن صدای تمامی اقشار و احزاب برای حفظ تاب‌آوری جامعه تأکید کرد.

آهی همچنین بر اهمیت عملکرد کارآمد مسئولان در نزد مردم و پرهیز از ایجاد فاصله میان ملت و نظام، به‌عنوان رکن اصلی پیشرفت کشور تأکید ورزید.