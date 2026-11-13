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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در جمع عزاداران فاطمی کیش، گفت: سیره حضرت زهرا (س) جایگاه زن را در اسلام ارتقا داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلاموالمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم، با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) در اسلام، گفت: در دوران زندگی حضرت زهرا (س)، زن در نگاه جامعه آن روز از جایگاه و ارزش شایستهای برخوردار نبود؛ اما رفتار و تکریم پیامبر اکرم (ص) نسبت به دخترشان، الگویی ارزشمند برای ارتقای جایگاه زن در جامعه اسلامی ارائه کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: پیامبر اکرم (ص) هنگام ورود حضرت فاطمه زهرا (س) به احترام ایشان برمیخاستند و جای خود را به ایشان میدادند و این رفتار پیامبر، جلوهای از تکریم مقام زن بود و موجب شد زن در اسلام و جهان اسلام از موقعیتی ممتاز برخوردار شود.