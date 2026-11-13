به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) در اسلام، گفت: در دوران زندگی حضرت زهرا (س)، زن در نگاه جامعه آن روز از جایگاه و ارزش شایسته‌ای برخوردار نبود؛ اما رفتار و تکریم پیامبر اکرم (ص) نسبت به دخترشان، الگویی ارزشمند برای ارتقای جایگاه زن در جامعه اسلامی ارائه کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: پیامبر اکرم (ص) هنگام ورود حضرت فاطمه زهرا (س) به احترام ایشان برمی‌خاستند و جای خود را به ایشان می‌دادند و این رفتار پیامبر، جلوه‌ای از تکریم مقام زن بود و موجب شد زن در اسلام و جهان اسلام از موقعیتی ممتاز برخوردار شود.