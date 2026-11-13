حمله گسترده پهپادی اوکراین به منطقه ولگوگراد روسیه جان چهار را گرفت و دو نفر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از مسکو، در پی حمله گسترده پهپادی اوکراین به منطقه ولگوگراد روسیه، چهار نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

آندری بوچاروف، استاندار منطقه ولگوگراد، اعلام کرد : در پی حمله پهپادی به منطقه صنعتی جنوبی شهر ولگوگراد، چهار نفر از کارکنان این منطقه جان خود را از دست دادند و دو نفر نیز به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: نیرو‌های پدافند هوایی روسیه در طول شب گذشته حمله گسترده پهپاد‌های اوکراینی به این منطقه را دفع کردند. به گفته استاندار، سقوط بقایای پهپاد‌ها موجب بروز چند آتش‌سوزی محدود در یکی از واحد‌های صنعتی منطقه جنوبی ولگوگراد شد.

بوچاروف همچنین اعلام کرد :

وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد، نیرو‌های این کشور طی شب گذشته یک‌هزار و ۱۹۸ فروند پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف روسیه، از جمله منطقه ولگوگراد، رهگیری و منهدم کردند.

همچنین ، خودرویی که در یکی از خیابان‌های مسکو منفجر شد، در آن سخنگوی نخست وزیر سابق اوکراین حضور داشت. به نظر می‌رسد با یک پروسه ترور در مسکو علیه آن دسته از شخصیت‌های اوکراینی مواجهیم که با سیاست کنونی اوکراین موافق نیستند. انگشت‌های اتهام به سمت سازمان اطلاعاتی اوکراین گرفته خواهد شد.

در شهرک مسکونی «سوتلی یار»، شیشه پنجره‌ها و بالکن‌های سه ساختمان پنج‌طبقه و یک مرکز جوانان بر اثر این حمله آسیب دیده است؛ با این حال، در این منطقه گزارشی از تلفات انسانی منتشر نشده است.