پیش بینی برداشت یک و نیم تن زعفران از مزارع خرم آباد لرستان
مدیر جهاد کشاورزی بخش بیرانوند خرم آباد گفت: پیشبینی میشود امسال یک و نیم تن طلای سرخ از مزارع زعفران این شهرستان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سیاوش بیرانوند مدیر جهاد کشاورزی بخش بیرانوند شهرستان خرم آبادگفت:امسال ۴۸۰ هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان خرمآباد به کشت زعفران اختصاص یافته که پیشبینی میشود از این سطح زیر برداشت به یک و نیم تن طلای سرخ برداشت شود.
همچنین امسال هزار و ۷۰ هکتار از زمینهای کشاورزی استان لرستان زیر کشت طلای سرخ قرار دارد که پیش بینی میشود از این سطح شش تن زعفران برداشت شود.