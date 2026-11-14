مدیر جهاد کشاورزی بخش بیرانوند شهرستان خرم آباد

گفت:امسال ۴۸۰ هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان خرم‌آباد به کشت زعفران اختصاص یافته که

پیش‌بینی می‌شود از این سطح زیر برداشت به یک و نیم تن طلای سرخ برداشت شود.



همچنین امسال هزار و ۷۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان لرستان زیر کشت طلای سرخ قرار دارد که پیش بینی می‌شود از این سطح شش تن زعفران برداشت شود.





