مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور از تغییر رویکرد این سازمان از تصدی‌گری به تسهیل‌گری خبر داد و گفت: در رویکرد جدید، توانمندسازی و شبکه‌سازی کنشگران مردمی در اولویت قرار دارد.

به‌ گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار محمد زهرایی، مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور در نشست تشریح رویکرد تحولی سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان در اردوگاه شهید بهشتی فلاورجان با اشاره به سابقه طولانی حرکت‌های جهادی در کشور گفت: جهادگران از سال‌های پیش از انقلاب اسلامی تا تشکیل رسمی بسیج سازندگی در سال ۱۳۷۹ همواره در خدمت‌رسانی و حل مسائل مردم نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به تشکیل بسیج سازندگی به فرمان رهبر انقلاب و تصویب قانون آن در سال ۱۳۸۶ افزود: امروز با توجه به شرایط کشور و ظرفیت‌های گسترده مردمی، نیازمند بازنگری در رویکرد‌ها و حرکت به سمت استفاده مؤثرتر از توان مردم هستیم.

مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به اقدامات جهادگران در مناطق آسیب‌دیده تصریح کرد: در جنگ رمضان، جهادگران اصفهانی با وجود حجم بالای خسارات و کمبود حمایت‌های نهادی، با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و امکانات محدود در میدان خدمت‌رسانی حضور یافتند؛ این اقدامات نشان‌دهنده ظرفیت بالای گروه‌های جهادی است.

سردار زهرایی همچنین با اشاره به فعالیت بیش از ۱۴۷۰ گروه جهادی فعال استان اصفهان در سراسر کشور گفت: جهادگران این استان در بحث انواع حوادث رتبه اول کشور را دارند و در تمام حوادث کشور کمک‌حال مردم بوده‌اند.

به گفته وی در رویکرد جدید بسیج سازندگی به جای تمرکز بر اجرای طرح ها، توانمندسازی و شبکه‌سازی کنشگران مردمی در اولویت قرار گرفته است.