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مردم مومن و ولایتمدار آذربایجان شرقی امروز همزمان با سالروز شهادت مظلومانه اُمّ ابیها فاطمه زهرا(سلام الله علیها) سوگواری کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) در مناطق مختلف استان در قالب هیئت های عزاداری و دسته های سینه زنی در ماتم شهادت بهانه آفرینش حضرت زهراء(سلام الله علیها) بر سر وسینه زدند.
سخنرانان و واعظان هم در مساجد و تکایای شهرها و بخشهای این استان به بیان مصائب و فضایل بانوی دو عالم دختر پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) پرداختند.
عزاداران فاطمی همچنین برای پیروزی رزمندگان اسلام در برابر کفر و الحاد و استکبار جهانی و سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی امام سیدمجتبی خامنهای دعا و بر لزوم ایستادگی و مبارزه با آمریکای جهانخوار و رژیم کودککُش صهیونیستی تاکید کردند.
سوگواران شهادت زهرای مرضیه(سلام الله علیها) در تبریز هم امروز پیکر مطهر سه شهید گمنام دفاع مقدس را تشییع و با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.