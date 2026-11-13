به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) در مناطق مختلف استان در قالب هیئت های عزاداری و دسته های سینه زنی در ماتم شهادت بهانه آفرینش حضرت زهراء(سلام الله علیها) بر سر وسینه زدند.

سخنرانان و واعظان هم در مساجد و تکایای شهرها و بخشهای این استان به بیان مصائب و فضایل بانوی دو عالم دختر پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) پرداختند.

عزاداران فاطمی همچنین برای پیروزی رزمندگان اسلام در برابر کفر و الحاد و استکبار جهانی و سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی امام سیدمجتبی خامنه‌ای دعا و بر لزوم ایستادگی و مبارزه با آمریکای جهانخوار و رژیم کودک‌کُش صهیونیستی تاکید کردند.

سوگواران شهادت زهرای مرضیه(سلام الله علیها) در تبریز هم امروز پیکر مطهر سه شهید گمنام دفاع مقدس را تشییع و با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.