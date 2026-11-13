مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا با اشاره به حضور حدود ۲۰۰ روحانی جانباز در مازندران، نقش روحانیت در دفاع از اسلام و انقلاب را ارزشمند توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا با بیان اینکه جانبازان تجلی فرهنگ ایثار و اسوه استقامت و پایداری هستند، گفت: مازندران در دوران هشت سال دفاع مقدس ۳۹۹ شهید روحانی تقدیم انقلاب اسلامی کرده و حدود ۲۰۰ نفر از جامعه روحانیت استان نیز در زمره جانبازان قرار دارند.

حجت‌الاسلام بهرامی در نشست تجلیل از روحانیون جانباز دفاع مقدس و جانبازان وابسته به دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا، با حضور آیت‌الله محمدی‌لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران و سردار موحد فرمانده سپاه کربلا، جانبازان را نماد جهاد، نجابت، صبر و فداکاری دانست و گفت: جانبازان همواره به‌عنوان اسوه‌های پایداری در جامعه شناخته می‌شوند.

وی با اشاره به آیه ۲۰۷ سوره بقره افزود: این آیه در شأن ایثار و فداکاری امیرالمؤمنین علی (ع) در شب هجرت پیامبر اکرم (ص) نازل شده است؛ شبی که آن حضرت برای حفظ جان پیامبر اسلام، جان خود را در معرض خطر قرار دادند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا با بیان اینکه فرهنگ جانبازی امتداد همان روحیه ایثار و ازخودگذشتگی است، گفت: امام خمینی (ره)، جانبازان را چراغ‌های هدایت جامعه معرفی کردند که راه سعادت و دینداری را به دیگران نشان می‌دهند.

حجت‌الاسلام بهرامی با اشاره به آمار ایثارگران روحانی استان افزود: از مجموع ۳۸۳ نفر از نیرو‌های بازنشسته مجموعه نمایندگی استان، ۱۳۷ نفر جانباز هستند. همچنین مازندران در دوران دفاع مقدس ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده که ۳۹۹ نفر از آنان از شهدای روحانی بوده‌اند.

وی شمار روحانیون جانباز استان را حدود ۲۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: این آمار بیانگر حضور و نقش‌آفرینی روحانیت در عرصه‌های دفاع، ایثار و فداکاری است.

حجت‌الاسلام بهرامی درباره برگزاری نشست تجلیل از جانبازان روحانی نیز گفت: امسال با هدف تکریم همکاران بازنشسته و روحانیون جانباز، از حدود ۱۰۰ نفر از جانبازان روحانی استان دعوت شد که ۴۰ نفر برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، سکوت نکردن در برابر انحرافات اجتماعی و سیاسی را از ویژگی‌های برجسته سیره آن حضرت دانست و افزود: حضرت زهرا (س) با حضور در میدان و روشنگری، از حقیقت و مسیر حق دفاع کردند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا با اشاره به خطبه فدکیه گفت: این خطبه از جلوه‌های برجسته روشنگری حضرت زهرا (س) است که در آن ابعاد اعتقادی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه تبیین و حقانیت اهل‌بیت (ع) بیان شده است.

وی ایثار و فداکاری در سبک زندگی را دومین ویژگی برجسته سیره حضرت زهرا (س) برشمرد و افزود: آن حضرت در مسیر دفاع از ولایت و امامت، از داشته‌های مادی و معنوی خود گذشتند و همه ظرفیت خود را برای دفاع از حقانیت اهل‌بیت (ع) به میدان آوردند.

حجت‌الاسلام بهرامی با تأکید بر اینکه دفاع از حق با مسئولیت و پرداخت هزینه همراه است، گفت: امروز نیز رسالت ما ایجاب می‌کند با حضور مؤثر، بصیرت و ایستادگی، از حق، ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلاب دفاع کنیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد همه در مسیر دفاع از حق و حقیقت، همچون حضرت فاطمه زهرا (س) استوار و ثابت‌قدم باشند.