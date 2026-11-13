هر شب خیابان‌های شهر شاهد صحنه‌ای متفاوت از ایمان و ارادت است. مردانی که با کوله‌باری از عشق به اسلام و وفاداری به نظام، به میان میدان می‌آیند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در حالی که شب‌های شهر با آرامش سپری می‌شود، تجمعات مستمر و شبانه مردمی در خیابان‌های اصلی، پیام ایستادگی و وفاداری به نظام و دین اسلام را مخابره می‌کند. این تجمعات که به صورت منظم و با حضور گروه‌های مختلف مردمی برگزار می‌شود، نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی میان ملت و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات با شعار‌های حماسی، بر حمایت بی‌قید و شرط خود از ولایت امر و دفاع از مقدسات اسلامی تاکید دارند. این حرکت مردمی نه تنها نمادی از هوشیاری جامعه در برابر چالش‌هاست، بلکه تبلور عشق و تعهد به مسیر راه امام و رهبر معظم انقلاب می‌باشد.