به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز با تأکید بر پیروی از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: ما پیرو حضرت زهرا (س) هستیم و امت ما، امت فاطمی است، آموزه‌هایی که از زندگی اهل بیت پیامبر (ص) و حضرت زهرا (س) آموخته‌ایم، باید در زندگی امروز ما نیز جاری و عملی شود.

او با اشاره به میزبانی کیش از پیکر مطهر یک شهید گمنام، افزود: شنبه، بیست و سوم آبان، یکی از فرزندان حضرت زهرا (س)، مهمان کیش خواهد بود و ان شاالله در آیین تشییع شهید والامقام، شاهد حضور باشکوه مردم ولایت‌مدار خواهیم بود.

امام جمعه کیش، با گرامیداشت یاد شهدا خاطرنشان کرد: شهدا با توسل به نام حضرت زهرا (س) در عملیات‌های دفاع مقدس حضور یافتند و برای پاسداری از اسلام، دین، کشور و مسلمانان، جان خود را فدا کردند.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با تأکید بر قدردانی ملت ایران از ایثار و فداکاری شهدا، گفت: ساکنان و گردشگران کیش در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، برنامه‌ها و مراسم عزاداری ایام فاطمیه و آیین تشییع شهید گمنام را با شکوه برگزار و در آن حضور گسترده‌ای خواهند داشت.

مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر یک شهید گمنام، شنبه ۲۳ آبان از ساعت ۱۴ از میدان غدیر آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان، پیکر مطهر شهید را تا مسجد حضرت خاتم‌الانبیاء تشییع می‌کنند.