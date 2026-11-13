استاندار مازندران از تخصیص اعتبار ویژه برای بازسازی و مقاوم‌سازی دیواره‌های حفاظتی روستاها خبر داد و بر شناسایی و ایمن‌سازی فوری نقاط پرخطر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در جریان بازدید‌های میدانی از دیواره‌های حفاظتی مناطق روستایی، با بررسی وضعیت سازه‌های موجود و نقاط در معرض خطر، حفاظت از جان و مال مردم و افزایش ایمنی سکونتگاه‌های روستایی را از اولویت‌های مدیریت استان دانست.

وی با اشاره به آسیب‌پذیری برخی مناطق روستایی در برابر حوادث طبیعی، به‌ویژه سیلاب، گفت: فرسودگی یا ضعف زیرساخت‌های حفاظتی نباید زندگی و معیشت مردم را در معرض تهدید قرار دهد و بازسازی و مقاوم‌سازی این سازه‌ها باید پیش از وقوع حوادث احتمالی دنبال شود.

استاندار مازندران از پیش‌بینی و تخصیص اعتبار ویژه برای تقویت زیرساخت‌های حفاظتی روستا‌ها خبر داد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با اولویت‌بندی نقاط پرخطر، شناسایی، مطالعه، تأمین اعتبار و اجرای طرح‌های بازسازی و مقاوم‌سازی دیواره‌های حفاظتی را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.

یونسی با تأکید بر ضرورت دیواره‌سازی در نقاط بحرانی و پرخطر روستایی گفت: مناطقی که بیشترین تهدید را از ناحیه طغیان رودخانه‌ها و سیلاب دارند، باید بدون فوت وقت شناسایی و ساماندهی شوند و در تخصیص اعتبار و اجرای طرح‌ها در اولویت نخست قرار گیرند.

استاندار مازندران ادامه داد: وضعیت دیواره‌های حفاظتی باید در تمامی روستا‌های استان بررسی شود و هیچ منطقه‌ای به دلیل دورافتادگی، محدودیت دسترسی یا برخورداری کمتر از امکانات، از برنامه‌های ایمن‌سازی محروم نماند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از مناطق روستایی و کمتر برخوردار گفت: فراهم کردن شرایط زندگی ایمن و برخوردار از زیرساخت‌های پایدار برای روستاییان، بخشی از مسئولیت دولت است و مردم نباید با هر بارندگی شدید و وقوع سیلاب، نگران جان، خانه، زمین‌های کشاورزی و دارایی‌های خود باشند.

استاندار مازندران در پایان خواستار ارائه برنامه اجرایی مشخص از سوی دستگاه‌های مسئول، تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار و نظارت میدانی و مستمر بر روند پیشرفت اقدامات شد.