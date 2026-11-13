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۲۵۷مین تجمع شبانه مردم استان اصفهان، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور عزاداران فاطمی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم حاضر در این تجمع عنوان کردند درس آزادگی و ولایتمداری را از حضرت زهرا سلام الله علیهم آموخته اند.
مردم همچنین در پاسخ به یاوهگوییهای رئیسجمهور آمریکا تأکید کردند که ترامپ دروغگویی بیش نیست و نمیتوان به حرفهای او توجه کرد.
شرکتکنندگان در این مراسم همچنین با اشاره به مشکلات موجود، اعلام کردند که تا آخرین نفس پای انقلاب و نظام خواهند ماند.
اکنون ۹ ماه از ایستادگی مردم در میدان میگذرد و این حضور و مقاومت، موجب سردرگمی و استیصال دشمن آمریکایی و صهیونیستی شده است.