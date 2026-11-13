به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم حاضر در این تجمع عنوان کردند درس آزادگی و ولایت‌مداری را از حضرت زهرا سلام الله علیهم آموخته اند.

مردم همچنین در پاسخ به یاوه‌گویی‌های رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کردند که ترامپ دروغگویی بیش نیست و نمی‌توان به حرف‌های او توجه کرد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم همچنین با اشاره به مشکلات موجود، اعلام کردند که تا آخرین نفس پای انقلاب و نظام خواهند ماند.

اکنون ۹ ماه از ایستادگی مردم در میدان می‌گذرد و این حضور و مقاومت، موجب سردرگمی و استیصال دشمن آمریکایی و صهیونیستی شده است.