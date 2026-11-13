یکی از نمایندگان برجسته جنبش دانشجویی صربستان اعلام کرد: برنامه سیاسی این جنبش شامل توقف تجارت تسلیحاتی با رژیم صهیونیستی و پایان دادن به فعالیت کارخانه مونتاژ پهپاد‌های صهیونی در صربستان است.

جنبش دانشجویی صربستان به دنبال توقف تجارت تسلیحاتی با رژیم صهیونیستی

جنبش دانشجویی صربستان به دنبال توقف تجارت تسلیحاتی با رژیم صهیونیستی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از سارایوو، یکی از نمایندگان برجسته جنبش دانشجویی صربستان اعلام کرد برنامه سیاسی این جنبش شامل توقف تجارت تسلیحاتی با اسرائیل و پایان دادن به فعالیت کارخانه مونتاژ پهپاد‌های اسرائیلی در صربستان است.

«فیلیپ اوبوویچ»، از چهره‌های شاخص جنبش دانشجویی صربستان، در گفت‌و‌گو با یک روزنامه‌نگار انگلیسی با انتقاد از اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان گفت: «آنچه در آنجا اتفاق می‌افتد، لکه ننگی بر دامن بشریت است و واقعاً تأسف‌بار است.»

وی افزود: «در برنامه ما تصریح شده است که تجارت تسلیحاتی با اسرائیل را متوقف خواهیم کرد.»

اوبوویچ همچنین با اشاره به روابط نزدیک دولت ووچیچ با رژیم صهیونیستی و احداث کارخانه مونتاژ پهپاد‌های اسرائیلی در صربستان این همکاری را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد که روند باید متوقف شود، این اظهارات با واکنش شدید الکساندر ووچیچ روبه‌رو شد.

رئیس‌جمهور صربستان در پیامی ویدئویی مدعی شد که برنامه‌های جنبش دانشجویی برای تغییر سیاست‌های دفاعی، به تضعیف بخش نظامی و امنیتی کشور منجر خواهد شد، ووچیچ با انتقاد از مخالفت دانشجویان با همکاری نظامی با رژیم صهیونیستی قطع همکاری با آنها می‌تواند توان دفاعی صربستان را تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر آنا برنابیچ نخست‌وزیر پیشین صربستان نیز هشدار داد که اجرای برنامه‌های دولت آینده ممکن است بیش از ۲۰ هزار شغل در صنایع دفاعی این کشور را به خطر بیندازد، به گفته وی، کارخانه پهپاد‌های اسرائیلی می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی برای نیرو‌های متخصص ایجاد کند.

کارخانه مشترک مونتاژ پهپاد‌های رژیم صهیونیستی در صربستان سپتامبر امسال با حضور ووچیچ افتتاح شد.

بر اساس تحقیقات پیشین شبکه روزنامه‌نگاری تحقیقی بالکان، شرکت صنایع دفاعی اسرائیلی «البیت سیستمز» مالک ۵۱ درصد سهام این کارخانه است و شرکت دولتی صنایع دفاعی صربستان ۴۹ درصد سهام آن را در اختیار دارد.

همچنین بر اساس این تحقیقات صادرات سلاح و مهمات صربستان به رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۲۳ تاکنون ۴۲ برابر افزایش یافته و به ۱۱۴ میلیون یورو رسیده است.

اعلام برنامه جنبش دانشجویی برای قطع همکاری تسلیحاتی با رژیم صهیونیستی در شرایطی صورت می‌گیرد که قرار است نشست آغازین دوره جدید پارلمان صربستان روز سه‌شنبه برگزار شود.