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مردم شهید پرور همدان در مراسمی باشکوه پیکر مطهر ۸ شهید گمنام دوران دفاع مقدس را تشییع کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ، دراین آیین که با حضور خانوادهها، جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار شد، شرکتکنندگان، پیکرهای مطهر شهدای خوشنام را بدرقه، و بار دیگر یاد و خاطره ایثارگریهای رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.
مردم دارالمومنین همدان در آیین وداع با شهدا، تأکید کردند: امنیت، عزت و آرامش امروز کشور حاصل فداکاری مردانی است که در راه دفاع از میهن از جان خود گذشتند و نام و نشان بسیاری از آنان همچنان برای مردم ناشناخته مانده است. مردم تصریح کردند شهدا برای حفظ استقلال و سربلندی ایران اسلامی جانفشانی کردند، و حضور در این مراسم فرصتی برای تجدید عهد و پیمان با آرمانهای شهدا، امام (ره)، رهبر شهید و مقام معظم رهبری است.