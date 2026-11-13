همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکر مطهر چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور مردم شهیدپرور قم و پس از اقامه نماز، بر دستان عزاداران و ارادتمندان شهدا تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مردم قدرشناس و شهیدپرور قم در سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)، با حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر چهار شهید گمنام دفاع مقدس، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.

در ادامه این مراسم، پیکر یکی از شهدای گمنام برای خاکسپاری به شهر قنوات در بخش مرکزی استان قم منتقل می‌شود.

شهر قنوات در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری شهر قم قرار دارد.

استان قم در دوران هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، ۶ هزار و ۲۵۰ شهید تقدیم اسلام و انقلاب اسلامی کرده است.