شهروندان شیرازی در میدان معلم این شهر، با حضور در کنار موشک‌های ساخت ایران، از اقتدار نظامی کشور تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، شهروندان شیرازی دیروز و در روز هوافضا، در میدان معلم این شهر، با حضور در کنار موشک‌های ساخت ایران، از اقتدار نظامی کشور تجلیل کردند.

مردم در این مراسم با برافراشتن پرچم‌های ایران در کنار این نمادهای دفاعی، یاد و خاطره شهید تهرانی‌مقدم، از پیشگامان حوزه موشکی کشوررا گرامی داشتند.

مردم شیراز در کنار این نماد‌های اقتدار، عهد بستند تا پای جان در کنار توانمندی‌های دفاعی کشور ایستاده و از این دست دستاورد‌هایی که نماد عزت و سربلندی ایران است، محافظت کنند.