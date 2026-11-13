به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه امروز «سینما ایران» به نقد و بررسی فیلم سینمایی «بازمانده» ساخته سیف‌الله داد اختصاص دارد، اثری ماندگار که با روایتی انسانی و تأثیرگذار، جلوه‌هایی از ایثار، فداکاری و مهر مادری را به تصویر می‌کشد.

این فیلم داستان خانواده‌ای فلسطینی را روایت می‌کند که در جریان اشغال فلسطین و حوادث سال ۱۹۴۸، با دشواری‌ها و تهدید‌های ناشی از حضور نیرو‌های اشغالگر روبه‌رو می‌شوند. در این میان، مادربزرگی به نام امینه برای نجات نوه خردسالش، فداکارانه تلاش می‌کند و با ازخودگذشتگی، تصویری ماندگار از عشق و مهر مادری به نمایش می‌گذارد.

فیلم «بازمانده»، با بازی هنرمندانی همچون سلوم حداد، جمیل عواد و غسان مسعود ساخته شده است و با محوریت مفاهیمی، چون مادرانگی، ایثار، مقاومت و پیوند‌های عاطفی خانواده، روایتی تأثیرگذار از رنج و پایداری مردم فلسطین ارائه می‌دهد.

برنامه «سینما ایران» در این قسمت، ضمن معرفی داستان و عوامل سازنده فیلم، به نقد و بررسی ابعاد سینمایی و محتوایی آن می‌پردازد و با نگاهی ویژه به مفهوم مهر مادری و فداکاری مادران، فرصتی برای تأمل در جایگاه مادر و جلوه‌های عشق و ایثار در سینما فراهم می‌کند.

«سینما ایران» امروز ساعت ۱۵:۳۰ به تهیه‌کنندگی فاطمه فرجامی‌فر و با اجرای فریبا باقری از رادیو صبا پخش می‌شود.