کاروان حامل پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس، پس از ساعت‌ها عبور از انبوه جمعیت مبعوث و عزادار فاطمی، از مقابل دانشگاه تهران به معراج شهدا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کاروان حامل پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس، پس از ساعت‌ها عبور از انبوه جمعیت مبعوث و عزادار فاطمی , از مقابل دانشگاه تهران به معراج شهدا رسید.

همزمان با تهران، مراسم تشییع پیکر‌های پاک ۲۴۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس نیز در سایر استان‌ها برگزار شد.

بنا بر اعلام ستاد معراج شهدای تهران، مردم مومن و انقلابی برای زیارت شهدا می‌توانند امشب تا ساعت ۲۲ به این مکان مقدس مراجعه کنند.

پیکر برخی از شهدا قرار است، به تدریج تا سالروز وفات حضرت‌ام البنین (س) در نقاط مختلف کشور خاکسپاری شوند.