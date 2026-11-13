

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با ایام سوگواری شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)، جمعی از ارادتمندان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) با برپایی مراسم پخت آش نذری، در فضایی معنوی به اطعام مردم و عزاداران پرداختند.

این مراسم با مشارکت دوستداران خاندان اهل‌بیت (ع) برگزار شد و آش‌های نذری پس از پخت، میان شهروندان توزیع شد.

پخت و توزیع این نذری، جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم به حضرت فاطمه زهرا (س) و تداوم سنت حسنه نذر، احسان و اطعام در مناسبت‌های مذهبی بود.