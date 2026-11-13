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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر در شورای اداری شهرستان خرمشهر از اجرای بیش از ۲۵۰ برنامه متنوع به مناسبت هفته بسیج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، همزمان با فرارسیدن هفته بسیج، شورای اداری شهرستان خرمشهر با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی و مدیران ادارات این شهرستان تشکیل جلسه داد تا زمینه هماهنگی و اجرای هرچه بهتر برنامههای پیشبینیشده در این مناسبت فراهم شود.
در این نشست، لفته دورکوندی فرماندار ویژه خرمشهر، با اشاره به اهمیت گرامیداشت هفته بسیج و ضرورت مشارکت همه دستگاههای اجرایی در برگزاری برنامههای این ایام، بر اجرای دقیق مصوبات و فراهم کردن مقدمات لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم تأکید کرد.
وی با اشاره به لزوم همکاری و همراهی مجموعه ادارات و نهادهای شهرستان، خواستار مشارکت فعال دستگاههای مرتبط در اجرای برنامههای هفته بسیج شد و بر ضرورت هماهنگی میان بخشهای مختلف برای تحقق برنامههای پیشبینیشده تأکید کرد.
در ادامه این نشست، سرهنگ محمد لویمی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خرمشهر، از پیشبینی و اجرای بیش از ۲۵۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.
وی با تشریح محورهای برنامههای امسال گفت: این برنامهها در حوزههای مختلف فرهنگی، هنری و معنوی برگزار میشود و دیدار با خانوادههای معظم شهدا نیز از جمله برنامههای پیشبینیشده در این ایام است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر همچنین با اشاره به رویکرد مردمی برنامههای هفته بسیج افزود: بخشی از این برنامهها با حضور در میان مردم و در اجتماعات شبانه برگزار خواهد شد تا شهروندان نیز در اجرای برنامههای این هفته مشارکت داشته باشند.
به گفته وی، این برنامهها علاوه بر خرمشهر، در مینوشهر نیز برگزار میشود و تلاش شده است با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و همکاری دستگاههای اجرایی، بخشهای مختلف جامعه در برنامههای هفته بسیج حضور داشته باشند.
هفته بسیج فرصتی برای بازخوانی نقش این نهاد مردمی در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و خدمترسانی است؛ برنامههایی که امسال نیز با محوریت مشارکت مردم و همکاری دستگاههای اجرایی در شهرستان خرمشهر برگزار خواهد شد.