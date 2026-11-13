اجرای بیش از ۲۵۰ برنامه فرهنگی، هنری و معنوی به مناسبت هفته بسیج در خرمشهر

اجرای بیش از ۲۵۰ برنامه فرهنگی، هنری و معنوی به مناسبت هفته بسیج در خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، همزمان با فرارسیدن هفته بسیج، شورای اداری شهرستان خرمشهر با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مدیران ادارات این شهرستان تشکیل جلسه داد تا زمینه هماهنگی و اجرای هرچه بهتر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این مناسبت فراهم شود.

در این نشست، لفته دورکوندی فرماندار ویژه خرمشهر، با اشاره به اهمیت گرامیداشت هفته بسیج و ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در برگزاری برنامه‌های این ایام، بر اجرای دقیق مصوبات و فراهم کردن مقدمات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تأکید کرد.

وی با اشاره به لزوم همکاری و همراهی مجموعه ادارات و نهاد‌های شهرستان، خواستار مشارکت فعال دستگاه‌های مرتبط در اجرای برنامه‌های هفته بسیج شد و بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف برای تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تأکید کرد.

در ادامه این نشست، سرهنگ محمد لویمی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خرمشهر، از پیش‌بینی و اجرای بیش از ۲۵۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

وی با تشریح محور‌های برنامه‌های امسال گفت: این برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری و معنوی برگزار می‌شود و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا نیز از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر همچنین با اشاره به رویکرد مردمی برنامه‌های هفته بسیج افزود: بخشی از این برنامه‌ها با حضور در میان مردم و در اجتماعات شبانه برگزار خواهد شد تا شهروندان نیز در اجرای برنامه‌های این هفته مشارکت داشته باشند.

به گفته وی، این برنامه‌ها علاوه بر خرمشهر، در مینوشهر نیز برگزار می‌شود و تلاش شده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های مختلف جامعه در برنامه‌های هفته بسیج حضور داشته باشند.

هفته بسیج فرصتی برای بازخوانی نقش این نهاد مردمی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و خدمت‌رسانی است؛ برنامه‌هایی که امسال نیز با محوریت مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی در شهرستان خرمشهر برگزار خواهد شد.