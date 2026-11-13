آیین تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس، صبح امروز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، با حضور گسترده و باشکوه مردم و مسئولان از مقابل دانشگاه تهران برگزار شد و کاروان شهدا در میان جمعیت عزادار، به سمت معراج شهدای تهران حرکت کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آیین تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، صبح امروز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با حضور گسترده مردم و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری از مقابل دانشگاه تهران برگزار شد.

مردم عزادار و قدرشناس تهران از ساعات اولیه صبح با حضور در مسیر تشییع، پیکر‌های مطهر شهدای گمنام را در سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) بدرقه کردند.

کاروان پیکر‌های مطهر شهدا پس از آغاز حرکت از مقابل دانشگاه تهران، در مسیر خیابان انقلاب به سمت معراج شهدای تهران حرکت کرد و با عبور از خیابان‌های مرکزی پایتخت، با استقبال گسترده و حضور پرشور مردم همراه شد.

با ادامه حرکت کاروان شهدا در محدوده خیابان‌های سنگلج و وحدت اسلامی، بر شمار جمعیت حاضر در مسیر افزوده شد؛ به‌گونه‌ای که ازدحام و حضور گسترده مردم، حرکت خودرو‌های حامل پیکر‌های مطهر شهدا را با کندی همراه کرد.

پس از ورود پیکر مطهر این ۱۱۰ شهید گمنام به معراج شهدای تهران، آیین وداع با این شهیدان برگزار و سپس پیکر‌های مطهر آنان برای خاکسپاری به مکان‌های نهایی پیش‌بینی‌شده بدرقه می‌شوند.

این مراسم در فضایی آمیخته با حزن و ارادت به حضرت فاطمه زهرا (س)، جلوه‌ای از تجدید میثاق مردم با آرمان‌های شهدا و پاسداشت یاد و خاطره رزمندگان دوران دفاع مقدس است؛ مردانی که سال‌ها پیش برای دفاع از میهن اسلامی جان خود را فدا کردند و امروز پس از سال‌ها گمنامی، بر دستان مردم قدرشناس ایران تشییع می‌شوند.