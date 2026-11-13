رئیس دفتر رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه والای شهدای گمنام در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی، ایثار و فداکاری آنان را ضامن سرافرازی و اقتدار کشور دانست و وحدت و همبستگی ملی را مهم‌ترین سرمایه ملت ایران در مواجهه با توطئه‌ها و فشار‌های دشمنان برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن حاجی‌میرزایی در حاشیه مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس و در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها، با اشاره به حق بزرگی که شهدا بر گردن ملت ایران دارند، اظهار داشت: این شهیدان با نثار جان خود از میهن و آرمان‌های اسلامی دفاع کردند و زمینه‌ساز عزت، سرافرازی و اقتدار جامعه اسلامی شدند.

رئیس دفتر رئیس جمهور با تجلیل از بصیرت، آگاهی و بلوغ اجتماعی مردم ایران، تصریح کرد: مردم در یک سال گذشته با وجود تنوع دیدگاه‌ها، سلایق و گرایش‌های مختلف، سطح بالایی از درک شرایط و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند و توانستند وحدت و انسجام ملی خود را حفظ کنند.

حاجی میرزایی با بیان اینکه انسجام و یکپارچگی ملت ایران، دشمنان را از تحقق اهدافشان مأیوس خواهد کرد، افزود: دشمنان در صورت وجود کوچک‌ترین امید برای شکستن مقاومت ملت ایران، تمام توان خود را بر تضعیف وحدت و همبستگی مردم متمرکز خواهند کرد؛ از همین رو، صیانت از این سرمایه ارزشمند و حفظ یکپارچگی ملی تا رسیدن به پیروزی، ضرورتی انکارناپذیر است.

رئیس دفتر رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور و عبور از شرایط دشوار، خاطرنشان کرد: با حفظ وحدت و استواری در مسیر مقاومت، به فضل الهی سحر نزدیک است.

حاجی‌میرزایی همچنین درباره جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در رویکرد و عملکرد دولت، اظهار داشت: همه ملت ایران مدیون شهدا هستند؛ چراکه این عزیزان با ایثار و نثار جان خود، پرچم عزت، اقتدار و سربلندی ایران و اسلام را برافراشته نگه داشتند و حق بزرگی بر گردن ملت دارند.

رئیس دفتر رئیس دفتر با اشاره به تأکیدات رهبر شهید و رهبر کنونی انقلاب اسلامی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، تنها امید دشمنان برای دستیابی به اهدافشان، ایجاد خلل در وحدت و همبستگی جامعه است؛ در حالی که اگر این انسجام را حفظ کنیم، هیچ قدرتی قادر نخواهد بود ملت ایران را به تسلیم وادار کند.

حاجی میرزایی با اشاره به حضور گسترده و باشکوه مردم در آیین تشییع شهدای گمنام، این حضور و تکریم مقام شهیدان را الگویی ارزشمند برای زندگی اجتماعی دانست و افزود: شکوه حضور مردم و احترامی که برای شهدا قائل هستند، بیانگر پیوند عمیق جامعه با آرمان‌های ایثار و مقاومت است و باید این روحیه در عرصه‌های مختلف زندگی و مناسبات اجتماعی استمرار یابد.

رئیس دفتر رئیس جمهور با یادآوری همبستگی مردم ایران در یک سال گذشته، اظهار داشت: با وجود تفاوت در سلایق، دیدگاه‌ها و گرایش‌ها، مردم در کنار یکدیگر ایستادند و در دفاع از کشور همراه و همدل بودند؛ این روحیه همگرایی و مقاومت، رمز پیروزی و وحدت، مایه اقتدار ایران و اسلام خواهد بود.