به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، با فرا رسیدن نیمه دوم پاییز و کاهش محسوس دمای هوا در مناطق مختلف استان، میزان مصرف انرژی به ویژه گاز طبیعی رو به افزایش است؛ شرایطی که ضرورت رعایت الگوی مصرف بهینه و مدیریت مصرف این نعمت خدادادی را بیش از پیش دوچندان می‌کند.

با ورود به ماه‌های سرد سال و راه‌اندازی سیستم‌های گرمایشی، پایداری شبکه توزیع گاز و استمرار جریان گازرسانی به تمامی نقاط شهری، روستایی و بخش‌های صنعتی، نیازمند همراهی و مشارکت آگاهانه آحاد مردم است. کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که رعایت نکات ساده‌ای همچون تنظیم دمای رفاه در منازل (بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد)، استفاده از لباس‌های مناسب در فضای سرپوشیده و پوشش‌دهی درزهای در و پنجره‌ها، نقش بسیار مؤثری در کاهش بار شبکه و جلوگیری از افت فشار گاز دارد.

فرهنگ‌سازی در زمینه صرفه‌جویی و نگاه مسئولانه به منابع ملی، نه تنها مانع از بروز هرگونه اختلال در تأمین گاز بخش خانگی و عمومی می‌شود، بلکه امکان تداوم فعالیت صنایع و واحدهای تولیدی را نیز فراهم می‌سازد. دستگاه‌های مسئول از عموم شهروندان درخواست کرده‌اند با رعایت توصیه‌های ایمنی و بهینه‌سازی مصرف، خادمان خود را در پایداری شبکه سراسری گاز یاری دهند تا روزهای سرد پیش رو با آرامش و گرما سپری شود.