دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در بازدید از طرح های گردشگری لرستان گفت: قلعه فلک‌الافلاک نماد بالندگی و شکوه تمدن ایرانی است و بناهای تاریخی و تمدنی باید در متن زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم قرار گیرند.



به گزارش جلوه‌ای از تداوم و بالندگی این تمدن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ علی ربیعی امروز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ در بازدید مجموعه تاریخی فلک‌الافلاک خرم‌آباد با اشاره به اظهارات ناعاقلانه برخی مقام های رژیم صهیونیستی و آمریکایی درباره ی نابودی تمدن مصری و پارسی گفت:آنچه که امروز در ایران می‌بینیم نشان دهنده شکوه و تمدن از بین نرفتنی ایران و جلوه‌ای از بالندگی ایران با عقبه ۳۶هزار ساله ی تمدن از عصر شکار و کشاورزی تا امروز است که

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به تدابیر و برنامه‌های استاندار لرستان در طراحی و پیگیری طرح های گردشگری افلاک افزود: این مجموعه بخشی از زندگی روزمره و اجتماعی مردم است که در ارتباط نزدیک با معیشت و تفریح مردم قرار دارد و یک الگو و نمونه برای پیوند میراث‌فرهنگی با زیست اجتماعی مردم است.

ربیعی بیان کرد:اجرای این طرح‌ها علاوه بر تحولات ویژه در جذب گردشگر، اجرای این طرح‌ها با پیگیری ویژه استاندار لرستان در حریم و درون سایت تاریخی فلک‌الافلاک، نقش مهمی در توسعه ی گردشگری استان هم خواهد داشت





دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه میراث‌فرهنگی و تمدنی نباید فقط در فضای موزه‌ها قرار بگیرند، گفت: تاریخ و تمدن ایران باید در دید عموم قرار داشته و بخشی از زندگی روزمره مردم باشد.