به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ،دراین آیین که با حضور خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار شد، شرکت‌کنندگان، پیکر‌های مطهر شهدای خوشنام را بدرقه، و بار دیگر یاد و خاطره ایثارگری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

مردم دارالمومنین همدان در آیین وداع با شهدا، تأکید کردند: امنیت، عزت و آرامش امروز کشور حاصل فداکاری مردانی است که در راه دفاع از میهن از جان خود گذشتند و نام و نشان بسیاری از آنان همچنان برای مردم ناشناخته مانده است. مردم تصریح کردند شهدا برای حفظ استقلال و سربلندی ایران اسلامی جانفشانی کردند، و حضور در این مراسم فرصتی برای تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های شهدا، امام (ره)، رهبر شهید و مقام معظم رهبری است.

در ادامه مراسم بدرقه شهدا، پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام برای خاکسپاری به بیمارستان آتیه همدان منتقل شد. جمعی از مردم شهرک مدنی، پرستاران و کارکنان درمانی بیمارستان با حضور در محل، به مقام شامخ این شهید ادای احترام کردند و در فضایی آکنده از معنویت و احترام با پیکر مطهر شهید وداع کردند.

همچنین پیکر‌های دیگر شهدا برای خاکسپاری به شهرستان‌های نهاوند، کبودراهنگ و ملایر و همچنین نیروگاه شهید مفتح انتقال یافت.