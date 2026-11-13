نمایش «کلوچه‌های خدا» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی آرش شریف‌زاده، در سینماتئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نمایش «کلوچه‌های خدا» که بر اساس کتابی به همین نام نوشته «کلر ژوبرت » تولید شده است، پس از اجرا‌های موفق تابستانی دوباره اجرا می شود .

این نمایش 28 و 29 آبان ، ساعت ۱۸ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان شهید حسن نصرالله ، نبش کوچه پنجم، روی صحنه می‌رود.

نمایش «کلوچه‌های خدا» مخاطبان کودک را به دنیایی خیالی دعوت می کند.

جایی که خرس کوچولو پس از بیدار شدن از خواب زمستانی، در مسیر کشف زیبایی‌های طبیعت با کلاغی مهربان آشنا می‌شود.

در این سفر رویایی، کودکان با مفاهیمی همچون کار گروهی، همدلی و معنای واقعی دوستی آشنا می‌شوند و در پایان درمی‌یابند که طعم کلوچه‌های خوشمزه را تنها با قلبی مهربان می‌توان چشید.