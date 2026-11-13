تا اواسط هفته آینده غبار صبحگاهی و وقوع پدیده مه در شهر‌های آبادان و خرمشهر پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواسط هفته آینده جو نسبتاً پایداری بر روی استان خواهیم داشت و پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی در شهر‌های صنعتی و احتمال وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق ساحلی و کوهستانی خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: تا اواخر روز یکشنبه (طی ساعاتی از بعد از ظهرها)، سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان بصورت متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گردوغبار محلی و موقتی دور از انتظار نیست.

او ادامه داد: از فردا تا اواسط هفته روند افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس تا روز دوشنبه مواج خواهد بود.