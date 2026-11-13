سوم جمادی الثانی سالروز شهادت دخت نبی اکرم (ص)، بزرگ بانوی جهان حضرت زهرای مرضیه (سلام الله علیها)، اسوه صبر، تقوی و ولایتمداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حضرت فاطمه زهرا (س) دختر حضرت محمد پیامبر بزرگ اسلام (ص)، همسر حضرت علی (ع) نخستین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت و مادر امام حسن (ع) کریم اهل بیت و امام حسین (ع) سرور جوانان اهل بهشت و حضرت زینب کبری (س) قهرمان کربلا است؛ بانویی که زندگی و شئوناتش روایت انسانی کامل است.

الگوی فداکاری، صداقت و شجاعت آزادگان جهان و منشاء برکات بسیاری برای اسلام و مسلمانان شد.

سلاله‌ای پاک از رسول الله که در راه دفاع از حریم ولایت مردانه ایستاد و به شهادت رسید.

سوم جمادی الثانی، سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را بر دوستداران آن حضرت تسلیت می‌گوییم.