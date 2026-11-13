

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز گفت: مراسم بدرقه این اردوی معنوی همزمان با سالروز شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س)، و با حضور ۹۰ نفر از دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهرستان در قالب دو دستگاه اتوبوس برگزار شد.

سرهنگ دشت‌آبادی افزود: دانش‌آموزان در این سفر معنوی از یادمان‌های شهدای دفاع مقدس در مناطق عملیاتی دهلاویه، شلمچه، نهر خین، علقمه و هویزه بازدید خواهند کرد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این اردو، آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و انتقال ارزش‌های آن دوران به نسل جوان را از مهم‌ترین رویکرد‌های این حرکت فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد.