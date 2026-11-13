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۹۰ نفر از دانشآموزان دختر دبیرستانهای شهرستان مهریز در قالب اردوی راهیان نور دانشآموزی، راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز گفت: مراسم بدرقه این اردوی معنوی همزمان با سالروز شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س)، و با حضور ۹۰ نفر از دانشآموزان دختر دبیرستانهای شهرستان در قالب دو دستگاه اتوبوس برگزار شد.
سرهنگ دشتآبادی افزود: دانشآموزان در این سفر معنوی از یادمانهای شهدای دفاع مقدس در مناطق عملیاتی دهلاویه، شلمچه، نهر خین، علقمه و هویزه بازدید خواهند کرد.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این اردو، آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و انتقال ارزشهای آن دوران به نسل جوان را از مهمترین رویکردهای این حرکت فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد.