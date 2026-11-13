روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از محصولات غیرمجاز آرایش صورت و ناخن را که بدون مجوز‌های قانونی در بازار عرضه شده‌اند، اعلام کرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما؛ در بررسی‌های نظارتی انجام‌شده مشخص شده است تعدادی از محصولات آرایش صورت و ناخن بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع می‌شوند.

اسامی محصولات غیرمجاز آرایشی شامل کانسیلر با نام تجاری JULIUS BEAUTY، رژگونه بانام تجاری DODO GIRL ، کرم پودر با نام‌های تجاری GABRINI – MAKE UP COVER و LOREAL و VIOLET – FOUNDATION ، کرم جوان‌ساز با نام تجاری MATIA، کرم آنتی‌اکسیدان با نام تجاری BIOAQUA، پرایمر با نام تجاری GABRINI – FOUNDATION PRIMER، کرم پودر مات با نام تجاری GABRINI – MAKE UP COVER، رژگونه مایع با نام‌های تجاری MODA GOLD – LIQUID BLUSH و ARTSKIN – BLUSH وCOLOR KILL – BLUSH، کانتور صورت با نام تجاری JULIUS – BEAUTY CONTOUR، رژگونه تراکوتا با نام تجاری BARISH – TERAKOOTA FACE BLUSHER، سایه ابرو با نام تجاری DODO GIRL – EYEBROW POWDER، سایه چشم با نام تجاری GEO – EYESHADOW، پنکیک با نام تجاری GABRINI – MATTE POWDER، کانسیلر مایع با نام تجاری GABRINI – LIQUID CONCEALER، کرم زیبایی با نام‌های تجاری KANZA – BEAUTY CREAM، PARLEY – BEAUTY CREAM، UJOOBA – BEAUTY CREAM، کرم با نام‌های تجاری ARCHE ،LORANS ژل ناخن با نام تجاری A.S.P – GEL POLISH اعلام شد.

سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآورده‌ها هشدار داده و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر اندازد.

شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.